Romania a ratat calificarea in finala FedCup! Iata primele reactii

Caroline Garcia si Kristina Mladenovic au castigat un meci de dublu sufocant in fata Simonei Halep si a Monicai Niculescu, scor 5-7, 6-3, 6-4, reusind calificarea in finala FedCup, scrie cotidianul L'Equipe. "Au reusit!", a scris si postul France TV, subliniind ca Garcia si Mladenovic au reusit sa aduca punctul decisiv la intalnirea de duminica, scrie News.ro. Romania a ratat calificarea in finala FedCup, dupa ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost invinsa, duminica, la Rouen, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franta s-a impus in fata Romaniei, cu scorul de 3-2, in semifinalele FedCup. Dupa meciurile de simp ...