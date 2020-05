Romania a reconfirmat la UEFA garantiile privind organizarea EURO 2020 la Bucuresti

România şi-a reconfirmat oficial angajamentul pentru organizarea unor meciuri din cadrul EURO 2020 la Bucureşti, prin intermediul unor scrisori de garanţie trimise la UEFA, anunţă Ministerul Tineretului şi Sportului, potrivit Agerpres.

"Federaţia Română de Fotbal a depus la UEFA ultima scrisoare de garanţie din cele 24 necesare reafirmării disponibilităţii de găzduire a Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2020. Astfel, România şi-a reconfirmat oficial angajamentul pentru organizarea acestui important eveniment sportiv. Pe 15 aprilie 2020, Cabinetul Orban a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care s-a prelungit statutul de interes public şi importanţă naţională al EURO 2020, până la încheierea acestuia", se arată în comunicatul MTS.

Programat iniţial a se desfăşura între 12 iunie-12 iulie 2020, Campionatul European de fotbal a fost amânat din cauza pandemiei pentru anul viitor, între 11 iunie şi 11 iulie, din cauza acestei amânări, oraşele-gazdă fiind nevoite să refacă documentele de garanţie.

"Este încă un pas mare pe care l-am făcut în vederea reconfirmării oficiale a angajamentului pentru organizarea EURO 2020 la Bucureşti. A fost o provocare pentru Ministerul Tineretului şi Sportului, din rolul de coordonator al pregătirilor legate de această competiţie la nivelul atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care şi le-a asumat statul român, să adune într-un timp atât de scurt toată documentaţia necesară. Mulţumesc atât colegilor de la ministerele implicate pentru deschiderea pe care au arătat-o şi răspunsul prompt la solicitările noastre, cât şi reprezentanţilor Federaţiei Române de Fotbal pentru felul profesionist în care au gestionat lucrurile'', a declarat Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului.

Vezi și: 15 motive legale pentru ieșirea din localitate: Guvernul a emis REGULILE din starea de alertă / LISTA COMPLETĂ

''Aşa cum am mai spus, pentru România este un eveniment cu potenţial enorm, care ne poate aduce extrem de multe beneficii economice, de imagine, dar şi statutul de bun organizator, ceea ce ne-ar da posibilitatea găzduirii pe viitor şi a altor competiţii de anvergură. Personal mă bucur că vom reuşi în acest an să finalizăm atât cele trei stadioane aflate acum în construcţie, cât şi lucrările de infrastructură, astfel că vom avea pentru competiţia din 2021, condiţii europene pentru desfăşurarea turneului. Guvernul României pe lângă sprijinul acordat pentru organizarea EURO 2020, pe care l-a şi declarat de importanţă naţională, şi-a afirmat dorinţa de a găzdui meciuri în plus", a mai spus Stroe.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a mulţumit miniştrilor implicaţi în această acţiune că au reuşit într-un timp scurt să refacă întreaga documentaţie necesară: "În numele iubitorilor de fotbal din România, ţin să mulţumesc miniştrilor implicaţi în procesul de regarantare a găzduirii EURO 2020 la Bucureşti, domnului Ionuţ Stroe personal pentru rolul de coordonare ministerială. Într-un timp foarte scurt şi în condiţii foarte speciale din cauza pandemiei, practic, Guvernul României a refăcut de la zero toată birocraţia necesară găzduirii în România a turneului UEFA EURO 2020. Sunt convins că eforturile merită cu prisosinţă pentru că, astfel, în 2021, vom asista în România la un eveniment sportiv cu o grandoare pe care n-am avut-o de 40 de ani şi, totodată, va fi o mare sărbătoare a fotbalului, o descătuşare după ce vom fi trecut de pandemie".

Cele 24 de scrisori stipulează condiţiile în care se va desfăşura EURO 2020 şi asigură pe organizatorul UEFA că autorităţile ţării gazdă se angajează să creeze facilităţile necesare. Scrisorile de garanţie provin de la următoarele instituţii: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii. De asemenea, au semnat pentru garanţiile solicitate Primăria Municipiului Bucureşti, Compania Aeroporturi, ANAF, ANCOM, ANAD, ORDA şi OSIM.

La acest moment, la Bucureşti sunt repartizate patru meciuri din cadrul Euro 2020:

Grupa C

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00

Austria - câştigătoare play-off D sau A

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00

Ucraina - Câştigătoare play-off D sau A

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00

Ucraina - Austria

Optime de finală Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00

1F - 3A/B/C

Cele 12 oraşe-gazdă pentru EURO: Amsterdam (Olanda) - Johan Cruyff ArenA (54.000 locuri), Baku (Azerbaidjan) - Olympic Stadium (69.000), Bilbao (Spania) - San Mames (53.000), Bucureşti (România) - Arena Naţională (54.000), Budapesta (Ungaria) - Puskas Arena (68.000), Copenhaga (Danemarca) - Telia Parken (38.000), Dublin (Irlanda) - Aviva Stadium (51.000), Glasgow (Scoţia) - Hampden Park (51.000), Londra (Anglia) - Wembley (90.000), Munchen (Germania) - Allianz Arena (70.000), Roma (Italia) - Olimpico (68.000), Sankt Petersburg (Rusia) - Gazprom Arena (61.000).

Pentru a fi prezentă la EURO, România trebuie să câştige play-off-ul ce urmează a se desfăşura în toamna anului 2020. Într-o primă partidă, tricolorii vor disputa semifinala barajului în Islanda. În cazul unui succes, naţionala noastră va juca pentru calificarea la turneul final, cu Bulgaria sau Ungaria, tot în deplasare. Dacă ajunge la turneul final, România va juca în grupa C, cu două meciuri la Bucureşti.