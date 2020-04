”Romania Americii” este situata pe coasta de est a Statelor Unite si cel putin la o prima analize s-ar parea ca nu are nici o legatura directa cu tara noastra. Aceasta asezare este de fapt un sat populat de americani care traiesc exact ”ca la tara.” Americanii bastinasi ai locului cresc animale, cultiva pamantul, iar majoritatea dintre ei traiesc din ceea ce produc. Aceste caracteristici sunt singurele care ne trimit parca la asemanarea cu satele pitoresti ale tarii noastre.

Satul american Romania a fost ridicat în jurul anului 1885 fiind locuit de mineri. Potrivit datelor publice s-ar parea ca omul care avea putere de decizie in aceasta comunitate purta numele de de Philip Roman.

In vremea exploatarilor miniere in zona satul Romania numara nu mai putin de 100 de persoane, insa incet incet populatia s-a diminuat, tinerii pelcand pentru un alt fel de trai in orasele mari. In prezent satul are cel mult 20 de locuitori care se ocupa in continuare cu cresterea găinilor, a vitelor sau a cailor.

In intreaga regine insa stau marturie vremurilor apuse casele lasate in paragina odata cu exodul americanilor spre orase.