Romania ar putea deveni liderul european al turismului stomatologic! Cu cat este mai ieftin

CURS a realizat un sondaj pentru alegerile la Primaria Capitalei. Chiar daca Gabriela Firea conduce deocamdata in acest clasament electoral observam surprize majore in ceea ce priveste candidatul de pe locul al doilea, acolo unde se vede ca Rares Bogdan este in plina ascensiune, cu sanse foarte mari de a se apropia si chiar devansa ocupantul primului loc.