Romania ar putea fi lovita de vortexul polar. Meteorologii anunta o iarna extrem de grea

Specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteoorlogie susţin că lună octombrie care se închieie în câteva zile a fost cea mai călduroasă din ultimii 53 de ani. Meteorologii au însă, un avertisment serios. Temperaturile ridicate favorizează aducerea vortexului polar înspre regiunile sudice. "Luna octombrie, de la început şi până în prezent, înregistrează o abatere termică pozitivă de