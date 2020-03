Romania, țara care TACE - OPINIE

Turcia, Rusia, România. Vă spune ceva această înșiruire?

Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Klaus Iohannis. Nici aceasta, cu cei doi președinți numiți, de Occidentul democrat, DICTATORI?

Atunci, vă mai dau un element ajutător, o altă înșiruire.

România, Moldova, Armenia, Letonia, Estonia. Nu vă ajută? Nici dacă pun CEDO?

O.K. Facem altfel. Turcia, Rusia și România dețin supremația europeană în condamnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din 1959 încoace.

De pe 19 martie, după ce decretul lui Klaus Iohannis a ajuns în Parlament și a fost încuviințată decretarea stării de urgență, s-a aflat, datorită, atenție!, unei agenții de presă străină, că România NU mai respectă prevederile Convenției Drepturilor Omului, alături de alte țări, ca cele de mai sus (n.r. Moldova, Armenia, Estonia, Letonia) care au cerut și ele, tot recent, în plină pandemie de coronavirus, derogări de la respectarea drepturilor fundamentale.

STIRIPESURSE.RO scria, pe 19 martie, după votul din Parlament, despre decizia NEFĂCUTĂ PUBLIC de Klaus Iohannis, de Ludovic Orban sau de Parlamentul României. Nimeni nu a vrut să spună nimic, niciun politician, fie de la putere, fie din Opoziție, NU a dorit să informeze poporul român că NU îi vor mai fi respectate drepturi fundamentale. Numai aceste 5 țări, două din afara UE, au notificat Consiliul Europei că renunță să le mai acorde cetățenilor săi o serie de drepturi.

Și mai este ceva de punctat. În comparație cu celelalte state, România NU a precizat care sunt drepturile pe care i le-a suspendat propriului popor, deși este obligată. Dar, în democrația românească, în care suntem conduși de un președinte precum Klaus Iohannis, care a ajuns să dețină 6 case din meditațiile oferite ca profesor, îl avem premier pe Ludovic Orban, singurul politician ajuns în acest post cu un venit, pe cap de familie, de doar 1.000 de lei, iar cel mai mare partid din țară are lider interimar pe Marcel Ciolacu, un politician care a terminat facultatea, una privată și neacreditată, la 28 de ani, iar de muncă s-a apucat abia la 29 de ani, TOTUL este posibil. Din nefericire, acest TOTUL conține doar lucruri rele.

Dacă am fi un stat de drept și o țară democratică, președintele, premierul ne-ar fi anunțat că au suspendat aplicarea Convenției și ne-ar fi explicat care sunt acele drepturi pe care noi, românii, nu le mai avem. În comparație cu Klaus Iohannis, cei doi ”dictatori”, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, NU au notificat CEDO că suspendă aplicarea prevederilor Convenției.

Îmi vine în minte un vers al lui Pasha Man: ”Îmi aduc aminte, prin anul '84 comunismul era în floare, un adevărat dezastru”... Să nădăjduim că nu va fi la fel!