Romania are cele mai mari creșteri la importul de laptopuri in Uniunea Europeana

Primul val de COVID-19 a provocat o perturbare a comertului International. Pe masura ce tarile s-au adaptat crizei, mai multi oameni au fost nevoiti sa lucreze sau sa studieze de acasa, precum si sa se bazeze pe intalniri virtuale. Acest lucru a facut ca importurile de laptop-uri sa atinga un maxim istoric in aprilie 2020, arată o analiză InfoCons - Asociația Națională de Protecția Consumatorilor,

China a reprezentat aproximativ 90% din importurile de laptop extracomunitate in 2019 si 2020. Importurile din China au crescut cu 19%, de la 12,1 miliarde de EURO in primele 7 lunii ale anului 2019, la 14,4 miliarde de EURO in 2020. Printre primele 6 surse de import, Vietnamul a inregistrat o crestere mai mare: de la 0.5 miliarde de EURO, la 0,6 miliarde de EURO.

Cresteri ale importurilor de laptopuri de peste 30% au fost inregistrate in doar 2 state member UE: Romania (+38%) si Danemarca (+38%). Au existat noua tari in care importurile au crescut cu 20%-30% si alte noua in care importurile au crescut cu 10%-20%. In sase tari, cresterea a fost intre 2% si 10%, in timp ce doar in Estonia importurile au scazut usor.

“Este foarte important ca un consumator sa stie ca la achizitionarea unui produs electronic acestia beneficiaza de o garantie legala de minim 2 ani. Totodata, unii agenti economici pot oferi consumatorilor gratuit sau contra unei sume si o garantie comerciala. In conditiile in care produsul nu arata sau nu functioneaza conform descrierii puteti solicita repararea sau inlocuirea produsului fara a necesita costuri suplimentare, responsabilitatea fiind in sarcina vanzatorului. Solicitati intotdeaua bonul fiscal fiind un document care va poate ajuta sa depuneti sesizari eficiente. Fii un consumator implicat, cu o9atitudine!”, a declarat Sorin Mierlea, presedinte InfoCons.