Romania are in acest moment 6,2 milioane de asistati sociali. Numarul acestora a fost intr-o crestere accelerata

Asistati social google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresc cheltuielile cu asistenta sociala. In primele sapte luni ale anului, statul a cheltuit cu 11,4% mai multi bani pentru plata pensiilor, alocatiilor pentru copii si a ajutoarelor sociale. Statul trebuie sa asigure peste 3 miliarde de lei pana la finalul anului, doar pentru a achita pensiile majorate de la 1 septembrie. Daca scoatem din calcul copiii, elevii si studentii, datele oficiale arata ca Romania are 6,2 milioane de pensionari si persoane care beneficiaza de ajutor social, casnice sau persoane aflate "in alta situatie". Asta inseamna ca, statistic, unei persoane care munceste ii revin 1,25 persoane inactive. „Orice stat serios are grija si de cele mai vulnerabile categor ...