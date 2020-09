Romania are o istorie a petrolului de 152 de ani: Ziua Petrolistului. Care a fost primul oras iluminat cu petrol (video)

În fiecare an, 8 septembrie este zi de sarbatoare pentru mii de oameni care muncesc in industria petrolului, fie ca e vorba de forare, extractie, prelucrare sau cercetare.

România a fost si prima țară din lume care a exportat benzină, în anii 1900.

Ziua Petrolistului se sărbătorește, nu din întâmplare, odată cu ziua Sfintei Marii, dupa calendarul ortodox.România are o istorie a petrolului de 152 de ani, istorie plina de premiere mondiale și rezultate extraordinare. Bogățiile naturale ale țării noastre, dar mai ales felul în care au fost valorificate de catre pionierii petroliști au atras atenția lumii intregi.• Știați că Bucureștiul a fost primul oraș din lume iluminat cu petrol? In 1856, în județul Prahova funcționa “Mehedinteanu”, prima firmă care a produs petrol lampant.Bucureștenii, obisnuiti sa se plimbe seara la lumina felinarelor care ardeau cu ulei de rapiță sau de nucă, cu miros neplacut, au fost mai mult decat încântați de produsul fraților Mehedinteanu: inodor, incolor si cu flacăra constanta.• Un an mai tarziu, in 1857, România a fost înregistrată in statisticile mondiale ca prima țară din lume cu o producție de țiței de 275 tone, urmată de SUA în 1859, Italia în 1860, Canada în 1862 si Rusia în 1863.• Prima rafinarie din lume a purtat tot numele de Mehedinteanu și, desi folosea utilaje pe care acum le consideram primitive, la vremea aceea a reprezentat primul pas pentru evolutia prelucrarii petrolului. Astazi, putini stiu ca distilarea pe cale industriala a inceput in România, mai exact in Ploiești. Micul oraș “s-a născut și a crescut din petrol”, acesta fiind “pâinea, sudoarea și aerul” locuitorilor săi. Pastrand traditia, în Ploiești există acum institutii de învățământ superior în domeniul petrolier, dar și Muzeul National al Petrolului.• Tot România a fost si prima țară din lume care a exportat benzină, în anii 1900. În 1904, s-a înființat și prima școală de maiștri sondori, primii petrolisti “cu diploma” ale caror cunostinte au fost solicitate mai târziu si de catre alte tari.Inginerul Virgiliu Tacit a inventat prevenitorul de eruptie iar Inginerul Ion Basgan a brevetat in 1934 un procedeu de extractie care ii poarta numele. Desi meritele inginerului Basgan nu au fost recunoscute, inventia sa a fost folosita dupa 1944, nu numai in Romania, dar si in SUA.