Romania are o rata a mortalitații COVID de 4 ori mai mare decat in UE. Harta neagra a „Valului 2”

De la 1 septembrie până la 14 octombrie, în România au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plasează pe locul 3 la numărul efectiv de decese, după Spania, cu 3.769 şi Franţa, cu 2.212 decese. Dar acestea au populaţii de 2-3 ori mai mari şi raportează, în aceeaşi perioadă, de 5 ori […]