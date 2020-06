Romania: Astazi este Ziua Drapelului National. Mesajul premierului Ludovic Orban si al ministrului apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca

Ziua de 26 iunie -”Ziua Drapelului Național” - este o zi specială în calendarul celor care simt românește, pentru că astăzi se împlinesc 172 de ani de la declararea oficială a Tricolorului ca drapel naţional.



Utilizat ca simbol, pentru prima dată, de pandurii lui Tudor Vladimirescu, în 1821, și consacrat ca drapel al românilor în timpul Revoluției din 1848, tricolorul exprimă tot ceea înseamnă patrie, neam, trecut, prezent şi viitor, constituindu-se astfel, de-a lungul timpului, în entuziasmul care a insuflat în conştiinţa românilor idealurile de mândrie, dragoste de ţară, dorința de unitate şi independenţă.



În contextul Revoluției din 1848, în numele libertăţii şi unităţii de neam, tricolorul a fost arborat, pentru prima dată, ca simbol al luptei celor care au înfăptuit acel act, ”Strindardul libertății”, Guvernul revoluționar decretând ca „Tricolorul” să reprezinte steagul național al tuturor românilor.

Între simbolurile naţionale, Drapelul se distinge prin semnificaţie, profunzime şi încărcătură spirituală. Culorile - roșu, galben și albatru - sunt împărțite în mod egal și reprezintă principiul egalității, orientarea în sus semnificând verticalitatea, iar cifra trei numărul perfect.



Tricolorul a fost martor al marilor evenimente din istoria neamului românesc. A reprezentat simbolul Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859 - act de importanţă covârşitoare pentru destinele românilor, a fost purtat cu speranţă şi mândrie spre redute de bravii luptători ai Războiului pentru Independenţă, a constituit simbolul desăvârșirii unității națiunii române la Marea Unire din 1918, a vegheat la căpătâiul celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă din Primul şi Al Doilea Război Mondial şi, mai apoi, al eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.



Astăzi, militarii aflaţi în teatrele de operaţii și în misiuni internaționale, prin excepţionalul exemplu de dăruire, profesionalism şi curaj, fac Tricolorul cunoscut şi apreciat în întreaga lume.



Domnitorul Alexandru Ioan Cuza rostea în anul 1863, în faţa ostaşilor români, cu prilejul înmânării primelor drapele de luptă ale armatei: ”Steagul e România! Acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii, unde se vor naşte copiii noştri!... Steagul e totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga istorie a României”.



În această zi simbolică pentru toţi românii, aducem un cald şi înălţător omagiu camarazilor care, onorându-şi Jurământul faţă de Patrie, şi-au sacrificat viaţa departe de graniţele ţării sau îndeplinind misiuni pe meleaguri natale, prin jertfa supremă săvârşită sub flamura Drapelului naţional.

Nu putem să-i uităm astăzi pe cei care şi-au dedicat întreaga carieră slujirii Ţării sub Drapelul tricolor şi care continuă să acţioneze sub deviza Patrie, Onoare, Demnitate, în calitate de militar în rezervă sau în retragere pentru aceleaşi ţeluri nobile ale Armatei României.



Ne mândrim cu toţii că Drapelul României este arborat la sediul instituţiilor internaţionale, cum sunt Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, în rândul ţărilor care au făcut ireversibil pasul spre democraţie. Suntem la fel de mândri atunci când drapelul românesc flutură pe cel mai înalt catarg la întrecerile sportive şi la manifestările culturale internaționale.



Tricolorul se află în inimile noastre şi, de aceea, Sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional este, şi cu siguranţă va rămâne, o sărbătoare dragă tuturor românilor, oriunde s-ar afla.



La mulți ani, România!