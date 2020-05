Romania baga sparanghelul prin gardul Germaniei. De ce se cearta muncitorii romani sezonieri

Scandal în Germania, la fermele în care muncitorii români au fost angajați să adune sparanghel, relatează Frankfurter Allgemeine. Românii s-au revoltat pentru regulile angajatorilor dar au ajuns să se ia la bătaie între ei, la ferma din apropierea localității Darmstad. Proprietara fermei a povestit jurnaliștilor că românii care au refuzat să ia parte la revoltă, […] The post România bagă sparanghelul prin gardul Germaniei. De ce se ceartă muncitorii români sezonieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.