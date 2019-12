Romania, cuprinsa de ninsori si viscol: Circulatie ingreunata pe mai multe drumuri. Cod Rosu de avalansa in zonele montane

​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe mai multe artere rutiere din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Covasna, Vrancea, Buzău, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Gorj și Hunedoara, din cauza viscolului și a stratului de zăpadă depus pe suprafața de rulare, vizibilitatea fiind redusă din cauza condițiilor meteorologice.Pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 (București) – 35 (Fundulea) plouă, carosabilul fiind umed, iar între localitatea Fundulea și județul Constanța, dar și pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, sunt precipitații mixte, carosabilul fiind umed, fără depuneri de zăpadă pe partea carosabilă (temperaturi pozitive).În județul Vaslui, autoturismul si-a reluat deplasarea pe drumul comunal din localitatea Valea Plopii, iar tirul care nu mai putea înainta din cauza viscolului puternic și a stării carosabilului, și-a continuat deplasarea fără alte probleme.Se acționează cu material antiderapant, iar echipajele de poliție rutieră sunt prezente pentru a preveni producera unor evenimente nedorite.Conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule cu mare atenţie şi cu viteză redusă, să folosească luminile de întâlnire şi fiecare manevră să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, pentru a putea evita producerea de accidente rutiere.Și, în masivele sudice, stratul de zăpadă a cescut exponențial în ultimele 48 h.Bâlea Lac are 163 de cm , Vf. Omu 63 cm, Păltiniş, superb cu 50 cm.Cu tot entuziasmul, odată cu creşterea stratului de omăt, inevitabil, creşte şi RISCUL DE AVALANŞĂ.Astfel, sunt emise deja avertizări de grad 4 ( din 5 ), zăpada căzută din belşug formând un strat consistent, cu adeziune foarte scăzută la cel de dinainte!Nu plecați la drum fără o informare în prealabil la SALVAMONT, cu privire la starea traseului pe care il aveti in plan!Este înşelatoare situatia, mai ales ca in zonele joase stratul este foarte mic sau chiar deloc iar in zonele alpine a crescut foarte mult!GRIJĂ MARE, ASTFEL, PRIN MUNȚI.Sursa captura: Facebook/ Meteo.BNSursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța