Romania, din nou zguduita de un cutremur de 4 grade. Este al patrulea in luna septembrie

Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în județul Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 2.11 minute și a avut loc la o adâncime de 129 de kilometri. Cutremurul s-a resimțit și în București. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica