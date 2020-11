Romania, egal cu Irlanda de Nord, iar tricolorii sunt in urma a doua la tragerea la sorti

Echipa tricoloră a urcat un loc în clasamentul FIFA.

Echipa națională de fotbal a României a încheiat cu un egal, 1-1 în deplasare cu Irlanda de Nord, evoluțiile din Liga Națiunilor.Au înscris Boyce (56), respectiv Erik Bicfalvi (81).România (selecționer, Mirel Rădoi) a jucat cu: 12. Tătărușanu (C) – 5. Nedelcearu, 6. Cristea, 3. Toșca (17. Bicfalvi, 74) – 2. Crețu (13. Mogoș, 64), 18. Marin, 8. Nistor, 22. Camora, – 20. Man (10. Maxim, 64), 7. Alibec(23. Băluță, 87), 19. Tănase (11. C. Ganea, 87).Echipa Irlandei de Nord (selecționer, Ian Baraclough) a fost: 1. Peacock-Farrell – 22. Ballard, 5. Evans (C), 20. Cathcart – 7. Kennedy (3. Lewis, 66), 17. McNair, 19. Smith (6. Galbraith, 79), 13. Mccann, 14. Dallas – 21. Magennis (15. McLaughlin, 79), 9. Boyce (16. Washington, 66).Clasament final grupa 1, Liga B: 1. Austria - 13p, 2. Norvegia - 10p, 3. România - 8p, 4. Irlanda de Nord - 2p.În urma acestui egal și a jocului rezultatelor (Rusia a pierdut în Serbia cu 0-5), România a urcat un loc în clasamentul FIFA, de pe 21 pe 20, și a intrat în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a grupelor din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, din Qatar.Urnele pentru tragerea la sorți sunt următoarele:Urna 1: Belgia, Franța, Anglia, Portugalia, Spania, Croația, Italia, Danemarca, Germania, Olanda.Urna 2: Elveția, Polonia, Suedia, Țara Galilor, Austria, Ucraina, Turcia, Serbia, Slovacia, România.