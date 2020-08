Romania electorala, de-a rasu'-plansu': Un invatator care a incercat sa dea Bacul in locul primarului este acum candidat din partea PSD la alegerile locale

Politica de-a rasu'-plansu', in judetul lui I. L. Caragiale. La Ciocanesti, Dambovita, invatatorul care a fost prins ca incerca sa sustina examenul de bacalaureat in locul primarului a devenit candidat oficial al PSD la primarie. Dascalul comunal este sustinut chiar de primarul in functie. Acesta nu mai poate candida pentru un nou mandat, din cauza ca si-a promovat profesional fiica si a fost declarat incompatibil, de catre Agentia Nationala de Integritate.