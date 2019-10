Romania este marcata de acutizarea deficientelor din domeniul protectiei mediului - Program de guvernare

PNL se angajează, în programul de guvernare al Guvernului Orban, la capitolul Mediu, Ape şi Păduri, să ia toate măsurile necesare pentru a rezolva situaţiile care fac obiectul procedurilor de infringement, ce obligă cetăţenii români la plata unor penalităţi considerabile, să accelereze proiectele de mediu finanţate din fonduri europene pentru a elimina riscul pierderii acestora şi să auditeze programele derulate de Administraţia Fondului pentru Mediu potrivit Agerpres

"După trei ani sub mandatul guvernării PSD, România este marcată de acutizarea deficienţelor din domeniul protecţiei mediului, un domeniu subfinanţat, cu buget redus de la an la an. Problemele din principalele sectoare au dus atât la degradarea calităţii mediului, cât şi la scăderea potenţialului productiv al capitalului natural", se arată în Programul de guvernare al Cabinetului Orban.În sectorul forestier, Programul de guvernare al Cabinetului Orban prevede: creşterea suprafeţei ocupate cu păduri în România prin înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, a terenurilor agricole şi împădurirea terenurilor degradate; elaborarea unui Plan Naţional de Combatere a Tăierilor Ilegale pentru sporirea şi întărirea controalelor în fondul forestier naţional; îmbunătăţirea cadrului legislativ privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier; finalizarea şi operaţionalizarea aplicaţiei Inspectorul Pădurii şi a SUMAL, având în vedere sincopele în funcţionarea acesteia (timpii de aşteptare pentru elaborarea unui document în aplicaţie), şi finanţarea Inventarului Forestier Naţional ciclul 3.De asemenea, modificarea legislaţiei privind acordarea lemnului de foc către populaţie, în sensul eliminării sincopelor care decurg de la constituirea unui act de punere în valoare şi până la valorificarea masei lemnoase şi eficientizarea activităţii Gărzii forestiere, prin actualizarea permanentă a hărţilor de risc pentru tăierile ilegale de păduri şi constituirea unei baze de date cu informaţii actualizate legate de limitele proprietăţilor forestiere, în vederea unei mai bune monitorizări.În ceea ce priveşte gospodărirea apelor, va fi reluat dialogul cu Comisia Europeană referitor la conformarea României pentru îndeplinirea obiectivelor legate de tratarea apelor uzate municipale şi găsirea de soluţii pentru evitarea infringementului.Pentru gestionarea eficientă a deşeurilor, se are în vedere reluarea dialogului cu Comisia Europeană referitor la conformarea României pentru îndeplinirea obiectivului de reciclare a deşeurilor municipale în proporţie de 50% în anul 2020 şi găsirea de soluţii pentru evitarea infringementului, elaborarea unui proiect de asistenţă tehnică şi operaţională finanţat din fonduri europene pentru sprijinirea autorităţilor locale în vederea creşterii capacităţii instituţionale pentru implementarea colectării separate şi stabilirea unor standarde minime în materie de servicii pentru colectarea separată (de exemplu, frecvenţa colectării, tipurile de containere, etc.) în municipalităţi pentru a asigura rate ridicate de captare a deşeurilor reciclabile.Pentru sectorul Arii protejate şi biodiversitate, vor fi iniţiate măsuri de consolidare a capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, pentru a putea avea un management unitar pentru toate ariile natural protejate, de îmbunătăţirea procesului de desemnare şi de gestionare a siturilor protejate şi consolidarea comunicării cu părţile interesate, precum şi de dezvoltarea reţelei de structuri din subordinea ANANP cu rol în managementul ariilor naturale protejate şi atragerea personalului calificat, competent şi cu experienţă în acest domeniu şi de corectarea dispoziţiilor OUG 75/2018, reglementarea dreptului de custodie asupra ariilor naturale protejate.Cât priveşte calitatea aerului, guvernanţii liberali vor relua dialogul cu Comisia Europeană referitor la conformarea României pentru îndeplinirea obiectivelor legate de calitatea aerului în oraşe şi găsirea de soluţii pentru evitarea infringementului şi vor actualiza şi îmbunătăţi reţeaua de monitorizare a calităţii aerului şi asigurarea raportării prompte a datelor privind calitatea aerului, potrivit Programului de guvernare al Cabinetului Orban.