Romania este pe cale sa devina unul dintre locurile preferate pentru realizarea de productii cinematografice de clasa A

România este pe cale să devină unul dintre locurile preferate pentru realizarea de producţii cinematografice de clasă A, datorită sistemului de taxe, apreciază productoarea Erica Lee, care a lucrat aici şi va reveni cu producţia „The Asset”, în care vor juca Michael Keaton şi Samuel L. Jackson.

Între filmele realizate în ţara noastră anul acesta se numără „Action of Violence” (r. Tarik Saleh), aflat acum în postproducţie, iar „The Asset” (r. Martin Campbell), urmează să fie filmat aici anul viitor.

Thrillerul de acţiune „Violence of Action”, filmat parţial în România, se află acum în postproducţie. Regizat de Tarik Saleh, cu Chris Pine, Ben Foster şi Gillian Jacobs în distribuţie, spune povestea unui fost luptător al Beretelor Verzi care e angajat să rezolve o ameninţare misterioasă.

Thunder Road Film este una dintre companiile care produc acest film, iar Erica Lee (care a fost producător la toate filmele din seria „John Wick”, cu Keanu Reeves în rol principal) a colaborat cu Icon Film, care a avut în grijă filmările din România.

„Am ales România după ce am investigat mai multe modele financiare puse faţă în faţă cu oferta de locaţii, ţări care favorizează filmările prin deducerea taxelor: Serbia, Marea Britanie, România. Echipa română este foarte bună, foarte profesionistă. «Violence of Action» este un film foarte ambiţios din punctul de vedere al producţiei. Am mai filmat aici «Voyager» (r. Neil Burger, cu Colin Farrell, Lily Rose Depp) care a fost provocator din alt punct de vedere, am construit o întreagă nava spaţială în studiouri, dar acest film este unul care s-a filmat mult în locaţii. E un film mare şi aveam nevoie că echipa locală să fie pregătită să facă faţă provocărilor, avem o mulţime de cascadorii sau secvenţe care au necesitat închiderea unor străzi - cum a fost secvenţă podului care e aproape imposibil de făcut în multe locuri din lume -, iar aici am avut acces la tot ce era nevoie graţie autorităţilor şi echipei locale. Echipa de aici, cu sinceritate, e mai bună decât multe echipe pe care le-am întâlnit în SUA sau în multe alte locuri din lume”, a spus Erica Lee.

Filmul pe care îl regizează Martin Campbell are la baza un scenariu de Richard Wenk şi este povestea a doi asasini (interpretaţi de Michael Keaton şi Maggie Q) care deţin secrete din timpul războiului din Vietnam, aflaţi în competiţie directă. Când mentorul unuia dintre ei este ucis, sunt nevoiţi să facă o alianţă de compromis pentru a se întoarce în Vietnam ca să descopere criminalul. Filmul îl mai are în distribuţie pe Samuel L Jackson.

„The Asset” este produs de o echipa care s-a aflat în spatele unora dintre cele mai de succes filme de acţiune din ultimii ani: Moshe Diamant („Hurricane Heist”), Rob Van Norden („Rambo: Last Blood”) şi Arthur Sarkissian („Rush Hour”), iar de filmările în România se ocupă Frame Film.

Regizorul Martin Cambell, care a petrecut 2 luni în preproductie în România, alături de echipa de la Frame Film, spune că a ales ţară noastră pentru facilităţile oferite de autorităţi pentru filmări şi pentru echipa de profesionişţi pe care a găsit-o aici.

„Am ales România pentru că este un loc extraordinar. Aveţi o infrastructură de film foarte bună, taxele sunt unele dintre cele mai bune din Europa, aveţi clădirile clasice, aveţi partea modernă, în afară Bucureştiului sunt păduri frumoase şi lacuri. Aveţi tot ce trebuie pentru un thriller, e perfect locul pentru noi. Acţiunea are loc în România, în Londra şi în Vietnam. Scena din România o vom filma aici, evident, vom filma două zile în Londra şi câteva zile în Vietnam, dar toate interioarele pentru Vietnam le-am construit aici, în Bucureşti. Am găsit tot ce ne trebuie, aveţi oameni pregătiţi, am selectat o echipa mare de români. În plus, avem o scenă din Londra care ar trebui filmată în Regent Park şi pe care o filmăm de fapt aici, în cel mai mare parc din Bucureşti”, a afirmat regizorul.

Pentru „Action of Violence”, care s-a filmat timp de opt săptămâni, au lucrat în partea de producţie peste 250 de oameni, au fost secvenţe care au implicat peste 1.000 de figuranţi şi din distribuţie fac parte şi actori români, între care George Piştereanu („Eu când vreau să fluier, fluier”).

Pentru „The Asset” sunt implicate peste 250 de persoane în producţie (una dintre cele mai provocatoare sarcini fiind construcţiile decorurilor care refac pieţe din Vietnam la scară unu la unu), prospecţia a fost făcută timp de două luni, iar filmările vor dura 10 săptămâni. Şi în distribuţia acestui film au fost incluţi actori români, între care Adrian Titieni („Tinereţe fără tinereţe”, „Bacalaureat”).

Erica Lee a mai declarat: „Sunt sigură că ne vom întoarce şi cu alte producţii, pentru că acum avem o relaţie puternică cu echipa din România. De exemplu, Martin Cambell m-a sunat şi mi-a zis «spune-mi tot ce trebuie să ştiu despre România – unde se mănâncă bine, unde e cafeaua bună, unde putem face sport». Pentru că, dincolo de producţia filmului şi de zilele de muncă, sunt o mulţime de alţi factori pe care trebuie să-i luăm în calcul când ne mutăm într-un loc să facem un film; noi trebuie să ne facem o viaţă aici pentru câteva luni cât sunt filmările”.

„Am găsit o cale să facem Bucureştiul o tranziţie mai uşoară pentru americani – pentru că e important pentru noi să ştim că în termeni de lifestyle putem să le oferim atât echipei, cât şi actorilor tot ceea ce au nevoie. Bucureştiul e foarte departe de Los Angeles şi cred că în trecut locul acesta nu era foarte bine văzut, dar cu fiecare echipă cu care a venit aici am spus mai departe că România nu e doar despre Transilvania sau lucrurile care îi făceau să creadă ca e o ţară bizară din Estul Europei. Am descoperit ţară şi le-am povestit celorlalţi profesionişti din cinematografie că e un loc perfect pentru muncă. Şi sunt sută la sută sigură că ne vom întoarce cu alte proiecte cinematografice aici”, a adăugat ea.

De-a lungul anilor, în ţara noastră au fost filmate producţii precum „Cold Mountain”, „Joyeux Noell”, „The Sisters Brothers” şi „The Nun”.