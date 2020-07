Romania este salvata, Florin Cițu da asigurari: 'Orice situatie vine in fata noastra suntem pregatiti'

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, susţine că autorităţile sunt pregătite pentru orice situaţie vine în ceea ce priveşte pandemia de Covid-19 şi economia poate fi menţinută deschisă.

"Azi putem să mergem şi, chiar în situaţii dure, să menţinem economia deschisă, pentru că avem măşti, avem dezinfectant, avem tot ceea ce trebuie pentru ca aceste companii din România să funcţioneze, cu anumite reguli, poate nu 100% din capacitate, dar să nu le mai închidem cum le-am închis în martie şi aprilie în totalitate. Am pregătit astfel situaţia. Suntem pregătiţi, avem şi rezerve şi stocuri, suntem în altă situaţie. Ştim şi cred că ne-am pregătit acum să trăim o perioadă cu acest virus. Trebuie să ne obişnuim şi să ne adaptăm. Dacă toată lumea ar respecta regulile, cred că ar fi mult mai uşor pentru toţi", a spus Cîţu, la B1TV.

Citește și: Legea a fost promulgată! Apar noi reguli pentru cei care locuiesc la bloc

Întrebat dacă economia României ar mai avea capacitatea de a sta o lună închisă, cum a stat în martie, ministrul a răspuns că da, dar că se iau toate măsurile pentru a nu ajunge acolo.

"Da. Răspunsul este da. Aşa cum am fost şi atunci pregătiţi, la începutul anului am fost atacat că am construit acel buffer, că mă pregătesc pentru situaţii de criză (...) şi, când a venit criza, am fost pregătit. Aşa sunt şi acum. Întotdeauna am spus că voi administra finanţele publice într-un mod precaut şi responsabil. Deci, orice situaţie vine în faţa noastră, suntem pregătiţi. Dar, bineînţeles că luăm măsuri să nu ajungem acolo", a precizat ministrul Finanţelor.

Citește și: Lovitură pentru Elena Udrea! Anunțul făcut de DNA: Cum a fost ‘premiat’ cel care a turnat-o pe fosta șefă a Turismului .