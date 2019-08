Romania fierbe sub valul de caldura din nordul Africii. Aerul va deveni irespirabil

Un val de căldură pune stăpânire pe întreaga țară, avertizează meteorologi. Marți valorile termice vor crește în unele zone și cu opt grade față de ziua de luni, iar aerul va deveni irespirabil. Căldura excesivă este dată de un val de căldură pornit din nordul Africii care va ajunge marti deasupra țării noastre, explică specialiștii. The post România fierbe sub valul de căldură din nordul Africii. Aerul va deveni irespirabil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.