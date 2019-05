Romania gazduieste Summitul de la Sibiu, iar Klaus Iohannis pleaca din tara. Ce face presedintele la Florenta

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la Conferinta "The State of The Union", organizata de Institutul Universitar European de la Florenta. In functie de timpul avut la dispozitie, Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, anunta Administratia Prezidentiala. Participarea sefului statului la Conferinta "The State of The Union" are loc in contextul detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, gazduirii Summitului de la Sibiu, precum si cu prilejul aniversarii unui deceniu de la aderarea Romaniei la Conventia privind infiintarea Institutului Universitar European de la Florenta. ...