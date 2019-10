Romania ia startul la cea de-a VI-a editie a European Cyber Security Challenge 2019, organizata la Bucuresti

Un număr de 19 ţări participă, în perioada 9 - 11 octombrie, la Palatul Parlamentului, la ediţia 2019 a competiţiei European Cyber Security Challenge (ECSC), România fiind prezenta cu o echipă formată din 10 tineri. Pe durata celor trei zile de concurs, echipele finaliste vor trebui să se transpună într-un scenariu care presupune dezvoltarea şi apărarea unei infrastructuri. Partea cea mai importantă va rămâne dezvoltarea şi apărarea propriei infrastructuri, dar atacarea celorlalte echipe aduce puncte. Competiţia va cuprinde trei nivele de dificultate a testelor: greu, mediu şi uşor. Potrivit organizatorilor, testele vor fi domenii precum: securitate web, criptografie, inginerie inversă şi investigaţii, programare, atac şi apărare, securitate Linux / windows / macOS şi securitate telefoane mobile. Pe lista ţărilor care vor lua startul competiţiei de la Bucureşti se află: Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Elveţia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Spania şi Marea Britanie. Participanţii care sunt eligibili pentru competiţie trebuie să îndeplinească următoarele criterii: vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani, respectiv să fie cetăţeni ai ţării pentru care participă sau locuiesc şi urmează o formă de învăţământ în această ţară. Echipele participante sunt formate din 2 (maxim 3) antrenori şi cel mult 10 concurenţi din două categorii: 5 juniori (între 16 şi 20 ani) şi 5 seniori (între 21 şi 25 ani). Selecţia naţionalei României a avut loc în perioada 3 - 8 septembrie 2019, într-un stagiu de pregătire organizat de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) şi Centrul Naţional Cyberint. Astfel, pe lângă organizatori, Orange, Bit Sentinel şi certSIGN, parteneri ai ECSC2019, au susţinut sesiuni de training şi de testare a participanţilor, conform rigorilor competiţiei la nivel european. Din totalul de 15 concurenţi calificaţi pentru bootcamp-ul de la Bran, au fost selectaţi zece persoane: Robert Vulpe (căpitan), Robert Dobre, Dragoş Albăstroiu, Ioan Dragomir, Mihai Dăncăescu, Cristian Done, Matei Bădănoiu, Alexandru Top, Tudor Moga şi Mihai Cioată. "În prezent, multe state dezvoltate se confruntă cu dificultăţi în protejarea infrastructurilor IT naţionale, generate, printre altele, şi de lipsa specialiştilor în securitate IT. Pentru încurajarea şi motivarea tinerilor talentaţi în acest domeniu de a se alătura echipelor de specialişti angrenate în eforturile de asigurare a securităţii IT, sunt organizate competiţii la nivel naţional. Prin Campionatul European de Securitate Cibernetică se oferă acestor concursuri un caracter multinaţional - echipele fiecărui stat fiind implicate atât în exerciţii de colaborare, cât şi în competiţie - pentru a colabora, şi, în cele din urmă, a concura între ei. Probele campionatului acoperă domenii precum securitate web, securitate mobilă, puzzleuri criptografice, inginerie inversă şi investigaţii, pentru care vor acumula puncte", se menţionează pe site-ul oficial al competiţiei de la Bucureşti. European Cyber Security Challange (ECSC) este o iniţiativă a European Union Agency for Network Internet Security (ENISA) şi a ajuns deja la cea de-a şasea ediţie, aceasta debutând în anul 2015 în conformitate cu Planul de Acţiune pentru Implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (UE). Scopul competiţiei europene este să identifice, să conecteze şi să dezvolte tinerele talente în cybersecurity din Europa, pentru a preîntâmpina problema recrutării de specialişti în securitate cibernetică. România a obţinut în două rânduri (în 2016 şi 2017) titlul de vicecampioană europeană în securitate cibernetică. La prima ediţie a competiţiei, organizată în 2015 în Elveţia, echipa României a ocupat poziţia a cincea. Evenimentul de la Bucureşti este organizat de Serviciul Român de Informaţii (SRI), CERT-RO şi ANSSI, în parteneriat cu Orange, Bit Sentinel, certSIGN, Cisco, Microsoft, Palo Alto Networks, eMag, Clico şi Cybertas, iar parteneri media sunt Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Digi24. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dãdârlat)