Romania, impartita intre canicula si furtuni. Meteorologii au emis mai multe avertizari

Meteorologii de la Agenția Națională de Meteorologie au emis mai multe avertizări de vreme severă, caniculă sau furtună, pentru mai multe regiuni, inclusiv pentru Dobrogea.

Primul cod galben de caniculă este valabil astăzi, 30 iulie. În cursul zilei de joi (30 iulie), în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, precum și în centrul și sudul Moldovei, va fi caniculă, temperaturile maxime vor depăși frecvent 35 de grade, iar pe arii restrânse se vor situa peste 37...38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea de joi spre vineri (30/31 iulie) va fi tropicală, cu temperaturi care, în general, nu vor coborî sub 20 de grade.Disconfortul termic va fi ridicat și în restul teritoriului, iar în zonele de câmpie și de podiș, indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.Al doilea mesaj de vreme severă are un interval de valabilitate de pe 30 iulie, ora 12:00 – 31 iulie, ora 02:00. În intervalul menționat la munte, în nordul, nord-estul și local în centrul țării vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp și izolat 30...50 l/mp.Al treilea cod galben este valabil mâine. În cursul zilei de vineri (31 iulie), în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea de vineri spre sâmbătă (31 iulie/01 august) va fi tropicală, cu temperaturi care, în general, nu vor coborî sub 20 de grade. Disconfortul termic se va menține ridicat și în Banat și sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.Un al patrulea mesaj de vreme severă are un interval de valabilitate din data de 31 iulie, ora 12:00 – 01 august, ora 02:00. În intervalul menționat în sud-vestul, sudul, estul țării și local în centru, instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină.Cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp și pe suprafețe mici 40...50 l/mp.