Romania, in alerta! Sute de oameni au ajuns la spital! Avertisment national

Reprezentantii UPU de la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava au anuntat ca peste 650 de persoane cu varste cuprinse intre 1 si 90 de ani s-au prezentat in primele sapte luni ale acestui an, dupa ce au fost muscate de capuse. Din totalul pacientilor cu plagi muscate de capuse, 316 s-au prezentat la UPU Suceava in cursul lunii iunie, iar 103 in luna iulie, fara a necesita internarea in spital, varsta acestora fiind cuprinsa intre 1 si 90 de ani. Specialistii recomanda ca in cazul muscaturilor de capuse, persoanele sa evite extragerea acestora si sa se prezinte la o unitate medicala unde, dupa extragerea capusei si toaletarea zonei respective, se administreaza vaccin antitetanos si pacientii sunt indrumati catre sectia ...