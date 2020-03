Romania, in stare de urgenta: TOTUL despre masurile care se aplica de azi. Ce avem si ce nu mai avem voie sa facem?

Masuri stare de urgenta Romania. Romania intra in stare de urgenta. Anuntul a fost facut sambata seara de presedintele Klaus Iohannis, iar duminca, ministrul de interne Marcel Vela, care va deveni astfel al doilea om in stat, a explicat masurile luate in tara noastra. Calm, solidaritate si toleranta cer autoritatile de la noi.

Masuri stare de urgenta Romania. De luni in Romania este stare de urgenta si foarte multe persoane isi pun intrebari legate de ce presupune si ce inseamna aceasta stare de urgenta.

Ministrul de Interne a afirmat ca urmeaza o perioada extrem de dificila pentru Romania. Totusi, romanii nu trebuie sa se sperie. Autoritatile au dat asigurari ca se vor aplica doar acele masuri care vor preveni raspandirea cazurilor de infectie cu coronavirus.

Asadar, va prezentam in acest articol toate informatiile de care aveti nevoie destre ce inseamna starea de urgenta si ce restrictii sau masuri sunt impuse in tara noastra incepand de astazi!

”Starea de urgenta ne va permite sa luam cele mai potrivite masuri pentru limitarea noului coronavirus”, a transmis ministrul Vela, facand un apel la calm si solidaritate.



Masuri stare de urgenta Romania. Pricipalele masuri care se aplica in Romania incepand cu data de 16 martie 2020, anuntate de ministrul de Interne:

toate persoanele care vin din zone cu mai mult de 500 de cazuri de coronavirus, indiferent ca vin pe cale aeriana sau rutiera, vor intra in izolare la domiciliu pentru 14 zile

se extinde obligatia intrarii in carantina pentru cei care vin in tara din zone carantinate.

s-a instituit obligatia ITM-urilor de a verifica modul cum sunt implementate masurile privind declararea programului de lucru pentru reducerea riscului de contaminare.

se suspenda pana la 31 martie organizarea si desfasurarea targurilor auto.



Cat dureaza starea de urgenta?

Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, precum si de Ordonanta de Urgenta numarul 1 din 1999.

Masuri stare de urgenta Romania. Ordonanta in cauza spune ca starea de urgenta se poate impune pe o perioada de cel mult 30 de zile si prevede totodata masuri exceptionale economice si de ordine publica.

Masuri stare de urgenta Romania. Printre masurile pe care statul le poate impune in aceasta perioada se numara:

sa limiteze sau sa interzica de tot circulatia masinilor

sa efectueze razii, controale, perchezitii

sa inchida temporar benzinarii, restaurante, cafenele, cazinouri si alte localuri publice

sa suspende aparitia sau difuzarea unor emisiuni radio sau TV

sa rationalizeze alimente si alte produse de stricta necesitate

sa exercite in mod exclusiv dreptul de a autoriza desfasurarea adunarilor publice, a manifestatiilor sau marsurilor

sa emita ordonante de urgenta

sa emita ordonante militare

sa interzica circulatia feroviara, maritima, fluviala si aeriana pe diferite rute

De precizat este ca aceste masuri sunt prevazute in Ordonanta privind starea de urgenta, insa ele inca nu se aplica in Romania.

”Din pacate, am vazut foarte multe informatii difuzate iresponsabil. Vom lua doar acele masuri absolut necesare”, spune premierul Ludovic Orban.

”Exista posibilitatea de a exista anumite restrictii, dar ele nu sunt prevazute in momentul de fata”, a spus premierul Orban.

Am voie sa ies pe strada?

Masuri stare de urgenta Romania. In prezent nu exista nicio interdictie privind iesirea din casa. Totusi, autoritatile ne recomanda sa nu iesim pe strada decat pentru cumparaturi, pentru a merge la munca sau pentru alte urgente medicale, cum ar fi cumpararea de medicamente.

Masuri stare de urgenta Romania. Se inchid supermarketurile?

Supermarketurile NU se vor inchide, au anuntat autoritatile. Exista insa posibilitatea limitarii numarului de persoane care patrund concomitent in aceste magazine.

Deja aceasta masura a fost luata de o serie de lanturi de supermarketuri din Romaniei.

”In ce priveste cozile la supermarketuri, adresez un mesaj cat se poate de clar: nu trebuie sa va aprovizionati peste necesitatile normale. Nu exista riscul unei penurii de produse alimentare sau alte categorii. Daca cumparati mai mult, poate lipsi pe altii de produsele cumparate in exces. Mentineti un ritm normal, firesc”, a afirmat premierul Ludovic Orban, duminica seara.

Masuri stare de urgenta Romania. Se inchid mall-urile?

Masuri stare de urgenta Romania. Starea de urgenta permite posibilitatea inchiderii mall-urilor, insa aceasta masura nu a fost anuntata de autoritatile din Romania.

In schimb, centrele comerciale din Romaniei deja au luat decizia reducerii programului de lucru.

Masuri stare de urgenta Romania. Se inchid orasele?

Masuri stare de urgenta Romania. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca nu s-a luat in calcul posibilitatea inchiderii oraselor. Totusi, starea de urgenta permite acest lucru.

Ludovic Orban a spus ca a existat o mare presiune sa inchidem granitele.

Masuri stare de urgenta Romania. ”Nu putem inchide granitele, am incalca dreptul romanilor de a se intoarce acasa”, conform premierului.

”Nu vom restrange dreptul de a veni in tara, dar exista obligatia fie sa intre in carantina, fie in izolare, functie de zona in care vin”, a continuat acesta.

