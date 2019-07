Romania, in topul producatorilor de petrol din UE. Ce loc ocupa tara noastra

petrol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8 milioane de tone, in crestere cu 9%, urmata de Danemarca, cu 5,7 milioane de tone (in scadere cu 15,9%), si de Italia, cu 4,7 milioane de tone (in crestere cu 12,9%). Petrolier iranian, sechestrat in Gibraltar La nivel mondial, anul trecut s-au extras 4,474 miliarde de tone de petrol, in plus cu 2,2% fata de anul precedent. Cel mai mare producator de petrol din lume raman Statele Unite ale Americii, cu o product ...