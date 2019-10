Romania in valtoare. Mostenirea imposibila a politicii externe

Contextul international devine de la an la an tot mai complicat. De la perioada de relaxare post-Razboi Rece si recalibrarea strategica de la inceputul noului mileniu, se trece cu viteza luminii intr-o zona de tumult strategic, cu amenintari emergente si asimetrice in prim plan si cu o incertitudine tot mai ridicata in ce priveste pozitionarile strategice si relatiile de putere.