Romania, in zona maxima de risc pandemic, alaturi de SUA. Un medic ne indeamna sa nu ne imbatam cu apa rece

România se află în zona maximă de risc pandemic, alături de Statele Unite, Suedia și Marea Britanie, avertizează medicii. Un grafic rezultat dintr-o analiză matematică arată că, de o lună, ne situăm pe un vârf cu o medie zilnică a cazurilor între 300 și 350. În celelalte țări ale Zonei Roșii persistă focarele de infecție, în […] The post România, în zona maximă de risc pandemic, alături de SUA. Un medic ne îndeamnă să nu ne îmbătăm cu apă rece appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.