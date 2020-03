Romania intra in stare de urgenta: Ministerul Marcel Vela – Fac apel la calm si solidaritate“

„Dragi români, președintele a anunțat că la începutul săptămânii se va decreta starea de urgență. E o măsură pe care multe țări europene au luat-o. De aseară am lucrat pentru a transmite azi nota de fundamentare care va fi prezentată președintele pentru emiterea decretului. Fac apel la calm și solidaritate. Starea de urgență ne va permite să luăm cele mai bune măsuri. Este nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dvs, trebuie să acționăm cu calm și cu responsabilitate“, a spus ministrul de Interne.

Limitați călătoriile, nu distribuiți informații false. Ieri în Comitetul de Situații Speciale de Urgență a fost aprobat un plan pentru stabilirea unor criterii. Am făcut recomandări pentru echipele de intervenție (utilități) care merg la persoane aflate în izolare astfel încât să fie protejați. Am clarificat ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat: persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient infectat, persoana care a avut contact fizic direct cu un bolnav cu COVID, de ex o strângere de mână neurmată de spălarea mîinilor, persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu un caz timp de minim 15 minute și la o distanță de minim 2 metri, o persoană care acordă îngrijire unui pacient, a subliniat Velea.