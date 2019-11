Romania isi alege presedintele. Prezenta uriasa in primele doua ore de vot

Numărul românilor care au votat în țară la primul tur al alegerilor prezidențiale a depășit, duminică dimineață, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulți votanți se înregistrează în continuare în București. La ora 08.43, se înregistrau 510.285 de alegători care votaseră în secțiile din țară în primul tur al alegerilor prezidențiale The post România îşi alege preşedintele. Prezenţă uriaşă în primele două ore de vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.