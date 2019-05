Romania la turneul alegerilor Europarlamentare, dublu barbati: Ilie Nastase si Anghel Iordanescu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alegerile Europarlamentare au o istorie trista in Romania si pentru Romania deoarece de rezultatele lor au beneficiat, de cele mai multe ori, niste mega ilustre "no name"-uri care au alcatuit o veritabila clientela politica.Abordarea partidelor politice cu privire la posturile de europarlamentar a generat fenomene externe care au adus grave prejudicii Romaniei. Amintesc aici de fenomenul EBA, unde cei de la PD au primit ordin sa o trimita la Bruxelles pe fata lui tata, dar si de Macovei, ilustru procuror al regimului comunist, care a devenit turnatorul de serviciu tradand interesul national. Practic europarlamentarii romani,cu mici exceptii, gen Mircea Diaconu,deveneau ceva din punct de vedere al notorietatii in pl ...