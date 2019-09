Romania, LIDER  in continuare la exporturile de grane

griu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exporturile de grau ale Uniunii Europene au continuat sa se intensifice in ultima saptamana, ceea ce duce totalul pentru perioada 1 iulie - 2 septembrie la 3,9 milioane de tone, cu 20% mai mult decat in intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate de Comisia Europeana, transmite platforma de informatii S&P Global Platts. Conform informatiilor publicate luni de EU Crops Market Observatory, in saptamana ce s-a incheiat la 1 septembrie, Uniunea Europeana a livrat 397.455 tone de grau, comparativ cu 360.959 tone in saptamana anterioara. Fermierii din judet estimeaza productii bune anul acesta la porumb si floarea- soarelui Romania ramane cel mai important exportator de grau din blocul comunitar, ...