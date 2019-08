Romania, lovita de un val de caldura. Sunt anunțate 36 de grade Celsius la umbra

Este Cod galben de caniculă. Meteorologii anunță zile toride și nopți tropicale în toate regiunile din țară. Aerul va deveni irespirabil până marți. Luni și marți, temperaturile vor atinge 36 de grade C la umbră, atenționează meteorologii. Agenţia Naţională de Meteorologie anunţă că valul de căldură aflat de sâmbătă pe teritoriul României va persista şi The post România, lovită de un val de căldură. Sunt anunțate 36 de grade Celsius la umbră appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.