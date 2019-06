Romania MARE!!! „Tricolorii” mici au remizat cu Franta si sunt in semifinalele EURO 2019

Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U21 si Franta U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Astfel, ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final si la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. „Tricolorii” si-au vazut de interes contra Frantei: au scos punctul pentru semifinale si vor juca fara absenti in penultimul act istoric. Mirel Radoi n-are ce face. Se simte miros de semifinale si trebuie sa pastreze, sa schimbe. Cinci nume noi, doar unul asteptat - Florinel Coman. Doi debutanti la acest Euro, Adi Rus si Boboc. Dintre care primul fara meci oficial de la inceputul lui aprilie, chinuit de pubalgie! E un risc pe care selectionerul si-l asuma, cu semnal clar. Vrem nu doar sem ...