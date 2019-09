romania medaliata la mondialele de canotaj echipajul feminin de dublu vasle a castigat argintul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipajul format din Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis a cucerit medalia de argint, duminica, in proba de dublu vasle feminin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria). Aurul a fost obtinut de Noua Zeelanda, in 06 min 47 sec 170/1000, argintul a revenit Romaniei, in 06 min 48 sec 550/1000, iar bronzul a fost adjudecat de Olanda, in 06 min 49 sec 220/1000. La masculin, Ioan Prundeanu si Marian-Florian Enache s-au clasat pe locul 6 in Finala A (06:12.310). Echipajul masculin de opt plus carmaci, format din Alexandru Chioseaua, Adrian Damii, Constantin Radu, Constantin Adam, Cristi-Ilie ...