Romania nu poate evita o recesiune, dar economia nu se va prabusi, apreciaza Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal

România nu are cum să evite o recesiune în acest an, însă important este ca scăderea să nu ajungă la 10-15% din PIB, a declarat joi Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, la Digi24.

El a adăugat că există calcule la CF care arată că şomajul tehnic poate fi susţinut luni de zile şi a propus o taxă pe solidaritate.

„Şomajul tehnic este obligatoriu şi se poate susţine prin redistribuire de resurse. Ar fi imoral să lăsăm aceste persoane de izbelişte. Avem şi la Consiliul Fiscal unele calcule, luni de zile se pot acoperi asemenea cheltuieli dedicate şomajului tehnic. Avem o situatie de mare vitregie cu bugetul public, am văzut cum s-a terminat bugetul anul trecut cu deficit (de peste 4%), România nu are monedă de rezervă (deci) noi nu ne permitem un pachet de asistenţă cum e configurat peste Ocean sau în Germania, dar putem avea o creştere a deficitului bugetar de 2-3% din PIB, dar cheltuială raţională care este dedicată luptei împotriva coronavirusului şi acoperirii cheltuielilor de şomaj pentru că nu putem lăsa oamenii de izbelişte", a spus Daniel Dăianu, potrivit Mediafax.ro.

Preşedintele Consiliului Fiscal a arătat că România nu poate evita o recesiune economică şi a adăugat că important este ca scăderea să nu fie prea abruptă.

„Nu avem cum să evităm o recesiune, însă economia nu se va prăbuşi, avem servicii de bază care vor continua, întreprinderi care continuă să lucreze, agricultura va continua să se practice. (…) Trăim vremuri cu mari incertitudini. Toate cifrele pe care le avansăm trebuie privite cu mare circumspecţie. Nu vom putea avea creştere economică, vom avea o scădere a activităţii, dar este important să nu se ajungă la 10-15% (din PIB) scădere", a precizat Dăianu.

În condiţiile lipsei de resurse din buget, el a mai propus aplicarea temporară a unei taxe de solidaritate în aceste vremuri vitrege, bani care să se adune într-un fond.

„Am făcut o propunere de pildă ca să se aplice, cel puţin temporar o taxă de solidaritate. Am avut o taxă pentru a achiziţiona ceea ce face parte din patrimoniul românesc, când a fost vorba despre Brâncuşi. De ce să nu facem cu atât mai mult acum, când este vorba de patrimoniul uman al României, să salvăm vieţi omeneşti, o taxă? De fapt aici am testa sentimentul de solidaritate. O taxă de solidaritate care să fie acceptată de societatea românească, de la un anumit nivel al veniturilor. Nu mă refer numai la salarii. Să se aplice această taxă temporar care să suplimenteze resursele alocate pentru primul front de luptă (cel medical – n.red.). Ar avea şi o încărcătură simbolică mare. Am putea să creăm un fond de solidaritate", a adăugat preşedintele Consiliului Fiscal.