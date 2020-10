Romania, parte din 'marea retea de coruptie' a familiei Biden - Liderii republicani pregatesc dezvaluiri

Familia Biden se află în centrul unui scandal legat de bani pe care fiul candidatului democrat la preşedinţia SUA i-ar fi luat din Ucraina, traficând influenţa tatălui său. Mare parte din presa americană încearcă să îngroape povestea, însă liderii republicani anunţă că reţeaua de corupţiei a familiei Biden ar fi mult mai mare şi ar include România.

"Oamenii nu ar trebui să se concentreze prea mult pe Hunter Biden și Ucraina. Povestea mai largă, inclusiv Rusia, China, Kazahstan, România, precum și Ucraina este o rețea mult mai mare de corupție cu mult mai mulți bani. (Sute de milioane). Incredibil cum NY Times, W Post și NBC îl ignoră în continuare", scrie Newt Gingrich, fost lider republican al Congresului SUA, pe Twitter.

People should not focus too much on Hunter Biden and Ukraine.The larger story including Russia, China, Kazakhstan, Romania as well as Ukraine is a vastly greater web of corruption and massively more money.(hundreds of millions)Amazing the NY Times, W Post and NBC keep ignoring it