Romania, pe locul 9 in lume din punct de vedere al cazurilor noi de COVID-19

Romania se claseaza pe locul noua in lume din punct de vedere al cazurilor noi de COVID-19, fiind raportate 1.591 de cazuri noi luni, 5 octombrie. Romania a inregistrat 137.491 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei, fiind pe locul 28 in lume. 5.048 de romani au murit in urma infectarii cu virusul, tara noastra fiind pe locul 30, la nivel global, din punct de vedere al deceselor. Cazurile active, 23.917, ne plaseaza tot pe locul 30.