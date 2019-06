Romania, pe locul doi in Europa, in privinta obezitatii in randul tinerilor

Dulciuri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statiticile scot in evidenta un fapt ingrijorator: Romania ocupa locul doi in Europa in privinta obezitatii in randul tinerilor. Desigur, cand dorim sa ne mentinem copiii sanatosi trebuie sa facem fata unei importante provocari, dulciurile. Consecintele consumului excesiv de dulciuri se observa cu ochiul liber: in drumurile noastre prin parcuri sau la un loc de joaca constatam ca numarul copiilor supraponderali a crescut destul de mult in comparatie cu etapa dinaintea anului 1989, cand piata nu era sufocata de atatea dulciuri. Copiii sunt tentati sa testeze varietatea dulciurilor Acum, copiii sunt tentati sa testeze varietatea dulciurilor si le consuma frecvent, chiar si pe strada. Odinioara, dulciur ...