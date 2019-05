Romania pierde 5 miliarde de euro din cauza lipsei forței de munca in hotelurile de la mare: Muncitori din Etiopia ar putea invada litoralul

Hotelierii de pe litoral susțin că majoritatea problemelor din turism au fost rezolvate în ultimii ani, dar spun că cea mai mare dintre acestea, cea legată de forța de muncă, nu a fost soluționată, precizând că România pierde astfel aproximativ cinci miliarde de euro.

Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) au declarat, miercuri, la Constanța, într-o conferință de presă la care a fost prezent și ministrul Turismului, Bogdan Trif, că în ultimii ani problemele din turism s-au rezolvat, „în special pe zona de fiscalitate”, informează mediafax.ro.

„Sper să nu fie o rezolvare temporară. Am obținut vouchere de vacanță, TVA de 5 la sută, salariul minim pe economie pentru străini e la fel ca și pentru români… Deci pe zona de fiscalitate stăm foarte bine și cred că suntem fruntași în Europa pentru că plătim cele mai puține taxe cumulate. Dar sunt multe și ne cam încurcă un pic”, a spus Mohammad Murad, președintele FPTR.

El susține însă că România pierde în jur de 5 miliarde de euro pentru că nu se găsește o soluție pentru lipsa forței de muncă în domeniu și a oferit și o rezolvare: angajați din Etiopia.

„Am cerut de repetate ori să încercăm să găsim soluții pentru așa numitul fisc unic de plată, pentru că, vă spun foarte sincer, România pierde în jur de 5 miliarde de euro pentru două decizii care trebuie să fie luate urgent. Prima privind forța de muncă. Pentru că multe hoteluri nu deschid pentru că nu au forță de muncă. Eu am fost personal plecat după forță de muncă în străinătate și vă spun că am ajuns într-o țară unde sunt peste 20 de milioane de șomeri, în Etiopia. Costul este mic, 3-400 de dolari pe lună. Dacă ne gândim și uman este foarte ok să vină, pentru că putem să găsim soluții, au și ei familie, copii”, a spus Murad.

Potrivit președintelui FPTR, a doua mare problemă nerezolvată din domeniul turismului este cea referitoare la creșterea producției, prin eliminarea birocrației.

„Cerem Ministerului (Turismului – n.r.) și Guvernului actual să ne ajute astfel încât să eliminăm cât se poate de mult birocrația privind întocmirea actelor necesare pentru aducerea forței la muncă. Este foarte normal să nu mai dăm mesaje să vină românii înapoi. Orice persoană care poate să-și asigure un confort mai bun și un venit mai mare, că e român, că e turc, că e arab, că e francez, să se ducă după venit mai mare. Asta înseamnă piața deschisă. Deci dacă putem aduce oameni de afară, de ce nu să plece românii cu 2.000 de euro salariu acolo, sau 2.500, până să ajungă la noi salariile la fel de mari. (…) Putem investi cu mai multă încredere, pentru că este nevoie, dar facem apel ca Guvernul să găsească soluții pentru birocrația locală. (…) Orice autorizație pentru construirea unui hotel sau restaurant, actele durează mai mult decât investiția”, a mai declarat Mohammad Murad.

