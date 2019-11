Romania prinde viteza in fața tarilor din Europa de Vest! Chirițoiu: 'Țara noastra este campioana creșterii economice din UE'

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a declarat luni, la conferinţa Mediul Concurenţial şi Competivitatea în Sectoare Cheie ale Economiei Româneşti, că "România este campioana creşterii economice în UE", întrucât s-a apropiat cel mai rapid de media Uniunii, potrivit Mediafax.ro.

"Raportul nostru spune arată că lucrurile în macroenenomie merg bine. România este campioana creşterii economice în Uniunea Europeană, ţara care a reuşit să aibă cel mai rapid rimp de apropiere de media Uniunii Europene. Într-un fel lucrurile par să meargă bine. Cum putem face ca lucrurile să continue aşa sau să meargă şi mai bine".

Chiriţoiu a mai spus că, potrivit raportului pe care l-a realizat Consiliul Concurenţei, România are un grad superior de concurenţă faţă de Europa de Vest şi SUA.

"Zona în care putem noi ajutăm este buna funcţionare a instituţiilor care să ajute la buna funcţionare a pieţelor. (...) Rapoartele, şi ale noastre şi ale experţilor, arată că este un grad ridicat de concureţă în pieţele noastre. Vedem că spre deosebire de pieţele din Europa de Vest şi de cele din America, gradul de concentrare scade în România, nu creşte. Dacă în Statele Unite s-a ajuns ca pieţele să fie prea concetrate şi dacă în Europa de Vest vedem o stagnare în zona asta, în România vedem că am avut scăderea gradului de concentrare în multe din pieţe. Avem preţuri mai mici decât în Vestul Europei., preţurile la noi sunt undeva la 60% din media Uniunii Europene, salariile mai mici contribuie la acest lucru, dar şi pentru că există un grad important de concurenţă", a explicat preşedintele Consiliul Concurenţei.

Acesta a declarat că pentru a păstra acest nivel concurenţial, România trebuie să rămână deschisă către inovare, nou şi tehnologizare.

"Ca să păstrăm gradul ăsta de concurenţă pe pieţele noastre, în primul rând trebuie să rămânem o economie deschisă către nou, către inovare. Şi noul şi inovarea ne vin în parte din digitalizare, e important ca România să rămână o ţară care este deschisă către noi companii de tehnologie, către noi forme de business", a spus Bogdan Chiriţoiu.

Acesta a mai apreciat lansarea tehnologiei 4G şi consideră că anul viitor, lansarea tehnologiei 5G va fi o provocare, în contextul în care Telekom vrea să vândă o parte din activele sale din România.

"Am beneficiat de faptul că am avut sisteme de comunicaţii accesibile şi ieftine. Aici o contribuţie a avut-o şi licitaţia 4G, pe care o văd ca pe cel mai mare succes al activităţii noastre. Anul viitor este un moment critic. De ce a fost bun 4G-ul? Pentru ca avem 4 actori. România are 4 actori pe piaţa de comunicaţii, asta a sigurat un nivel de concurenţă ridicat, a dus la preţul scăzut. Avem două provocări pe anul viitor. Ce se întâmplă cu unul din actori, pentru că Telekom intenţionează să-şi vândă prtţile din România şi doi, să vedem care e forma pe care o va lua licitaţia pentru serviciile 5G. Prioritar este pentru noi să ne asigurăm că avem tehnologie bună în România" a spus Bogdan Chiriţoiu.