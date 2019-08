Romania, prinsa intr-un conflict global. Vizita lui Iohannis la Trump scoate la lumina o problema grava din Guvernul Dancila

Klaus Iohannis şi Donald Trump au semnat marţi, la Casa Albă, o declaraţie comună care se referă, printre altele, la colaborarea în domeniul energiei nucleare civile. Doar că Guvernul Dăncilă are deja o înţelegere în acest domeniu cu o companie chineză aflată pe lista de embargou a SUA. Dezvăluirea este făcută de Florin Ghiulbenghian, preşedintele Fundaţiei EurHonest, membru al PSD Sector 1. Acesta solicită demisia unor consilieri de stat care se ocupă de această chestiune.

"Extras din Declarația Comună a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a Președintelui Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, semnată marți, la Washington

"We further urge our industries to work closely together to support Romania’s civil nuclear energy goals."

"Mai mult, încurajăm puternic colaborarea strânsă a industriilor noastre pentru a sprijini obiectivele României în domeniul energiei nucleare civile."

La nivelul Cabinetului Dancila exista doi consilieri de sta care au facut si fac in continuare tot ce tine de ei pentru a pomova un parteneriat cu China in domeniul energiei nucleare civile, contrar intereselor strategice pe termen lung ale Romaniei. Cei doi sunt Florin Radu Ciocanelea si Costin Mihalache. Acestia au negociat deja si au pregatit semnarea unui tratat bilateral la Beijing care sa oficializeze cooperarea dintre NuclearElectrica si compania chineza China General Nuclear Power Corporation (CGN), in cursul unei vizite oficiale in China a premierului Dancila ce urmeaza a avea loc in urmatoarele luni.

Sa nu uitam ca in urma cu o saptamana Guvernul SUA au plasat China General Nuclear Power Corporation (CGN) pe lista firmelor asupra carora aplica un embargou total in ceea ce priveste livrarile de echipamente, tehnologie si servicii americane. Bravos, Ciocanelea, la mai mare, dom' Mihalache!!!

In calitate de membru PSD in Organizatia Sectorului 1 solicit demiterea imediata a celor doi consilieri de stat nominalizati mai sus, inainte ca acuzatiile de inalta tradare sa isi produca efectul", scrie Ghiulbenghian pe Facebook.