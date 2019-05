Romania, printre statele UE cu cea mai mare crestere a pretului gazelor naturale

Pretul gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, a crescut in 20 de state membre UE, intre a doua jumatate a anului 2017 si a doua jumatate a anului 2018, iar cele mai semnificative majorari au fost observate in Irlanda (17,3%), Bulgaria (16,5%), Suedia (16,4%) si Romania (16,3%), in conditiile in care la nivelul UE s-a inregistrat o crestere de 5,7%, arata datele publicate marti de Eurostat.