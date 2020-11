Romania, printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in luna octombrie

Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in luna octombrie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a ramas stabila la 0,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria, Cehia si Romania, arata datele publicate miercuri, 18 noiembrie, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).