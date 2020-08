Romania, printre tarile UE cu un declin semnificativ al economiei in trimestrul doi

In trimestrul doi din 2020, inca marcat de masurile de izolare din majoritatea statelor membre UE pentru a stopa raspandirea pandemiei coronavirus (COVID-19), PIB-ul a inregistrat un declin de 12,1% in zona euro si de 11,7% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).