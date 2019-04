Romania - proiectata sa fie ruda saraca in Europa. Chiar de catre alesii nostri. Nu mai incercam inca o data?

Romania a fost proiectata sa fie o ruda mai saraca in Europa. Chiar de catre conducatorii nostri, care au negociat pentru tara care i-a indestulat si i-a facut mari a doua cea mai mica si cea mai primitiva alocare de fonduri europene din Uniune: doar 1.572 euro/locuitor, cu 78% mai putin decat Slovacia (2.810 euro/locuitor), cu 64% sub Croatia (2.583 euro/locuitor), cu 62% mai putin decat Ungaria (2.552 euro/locuitor), cu 43% mai putin decat Cehia (2.251 euro/locuitor) si cu 42% sub Polonia (2. ...