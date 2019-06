Romania's Halep holds on to 8th position in WTA Rankings

Romanian tennis player Simona Halep holds on to the 8th position in the WTA world rankings of professional players, published on Monday, June 17, while Japan's Naomi Osaka continues to be on the first spot.

The WTA rankings podium is completed by Australian Ashleigh Barty, Roland-Garros champion, and the Czech Karolina Pliskova. No change has occurred in top 22, while Caroline Garcia, the Nottingham winner, has leapt five positions, to #23.

Two Romanian players are still in top 100: Mihaela Buzarnescu, on #42, after going down 2 positions and Sorana Cirstea on #77. Irina Camelia Begu climbed one position, to #116.

In the WTA doubles ratings Kristina Mladenovic is the leader, and there are six Romanian nationals in top 100, namely Irina Begu stays at #31 (+1), Raluca Olaru at #44 (0), Monica Niculescu at #46 (+5), Mihaela Buzarnescu at # 48 (-10), Irina Bara at #80 (-2), Andreea Mitu at #84 (-1).

WTA singles ranking

1 (1). Naomi Osaka (Japan) 6,377 points

2 (2). Ashleigh Barty (Australia) 6,125

3 (3). Karolina Pliskova (Czech Republic) 5,685

4 (4). Kiki Bertens (The Netherlands) 5,425

5 (5). Petra Kvitova (Czech Republic) 4,925

6 (6). Angelique Kerber (Germany) 4,675

7 (7). Elina Svitolina (Ukraine) 3,967

8 (8). Simona Halep 3,963

9 (9). Sloane Stephens (USA) 3,682

10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3,565

.................................................. .............

42 (40). Mihaela Buzarnescu 1,315

77 (77). Sorana Cirstea 769

116 (117). Irina-Camelia Begu 554

134 (129). Ana Bogdan 468

142 (144). Monica Niculescu 418

176 (211) Elena Gabriela Ruse 332

178 (165). Irina Bara 327

...

WTA doubles ranking

1 (1). Kristina Mladenovic (France) 8,060 points

2 (2). Timea Babos (Hungary) 7,980

3 (3). Katerina Siniakova (Czech Republic) 6,540

4 (4). Barbora Strycova (Czech Republic) 6,510

5 (5). Elise Mertens (Belgium) 6,245

6 (6). Barbora Krejcikova (Czech Republic) 6,125

7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5,322

8 (8). Demi Schuurs (the Netherlands) 5,230

9 (9). Shuai Zhang (China) 5,040

10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4,620

10 (10). Yifan Xu (China) 4,620

..................................................

31 (32). Irina-Camelia Begu 2,085

44 (44) Raluca Olaru 1760

46 (51) Monica Niculescu 1,727

48 (38). Mihaela Buzarnescu 1,722

80 (78). Irina Bara 1,076

84 (83). Andreea Mitu 984

...

WTA Race singles ranking

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4,175 points

2 (2). Petra Kvitova (Czech Republic) 3,525

3 (3). Karolina Pliskova (Czech Republic) 3,401

4 (4). Naomi Osaka (Japan) 3,091

5 (5). Kiki Bertens (Netherlands) 2,961

6 (6). Belinda Bencic (Switzerland) 2,419

7 (7). Marketa Vondrousova (Czech Republic) 2,350

8 (8). Simona Halep 2,327

9 (9). Johanna Konta (United Kingdom) 1,908

10 (10). Bianca Andreescu (Canada) 1,827

.................................................. .............

68 (64). Sorana Cirstea 473

86 (79). Irina-Camelia Begu 414