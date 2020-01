Romania schimba placa la Chișinau: Vom fi foarte atenti cu cine vom lucra in Republica Moldova (ambasador)

Proiectele de cooperare dintre România şi Republica Moldova vor continua, dar la nivel local şi, cel puţin o perioadă, Bucureştiul va fi foarte atent cu cine va lucra aici, în Republica Moldova, a declarat ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă, transmite vineri Radio Chişinău.

'Noi am intrat acum într-o altă logică. Vom continua proiectele de cooperare dintre România şi Republica Moldova, dar la nivel local. Şi cel puţin o perioadă, vom fi foarte atenţi cu cine vom lucra aici, pentru că vrem ca cei care să fie beneficiarii cu adevărat ai acestor proiecte să fie cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii care merită şi care apreciază cu adevărat lucrurile acestea', a afirmat Daniel Ioniţă joi, la Bălţi, în timpul unei întrevederi cu oamenii de afaceri locali.



' La Chişinău, ca diplomat străin, ajungi să fii surprins să vezi câte vile frumoase sunt construite, câte maşini scumpe circulă pe străzi, în condiţiile salariul mediu în Republica Moldova e unul destul de jos. Şi cu toate astea se cer bani din afară. Ştiţi ce spunea fostul ambasador al SUA: americanii fac drumuri, românii fac grădiniţe, iar moldovenii votează cu ruşii', a constatat el.

Declaraţiile ambasadorului au fost făcute în contextul unei solicitări de finanţare către guvernului României pentru construirea unei grădini botanice la Bălţi.



În acest sens, ambasadorul Daniel Ioniţă a spus că în Republica Moldova sunt numeroase proiecte făcute din banii oferiţi de România, referindu-se la proiecte importante în educaţie, sănătate şi cultură, 'despre care de multe ori nu se ştie'.



Potrivit portalului Deschide.md, Daniel Ioniţă s-a arătat deranjat că, în pofida investiţiilor mari ale României, conform unor sondaje de opinie, mulţi dintre cetăţenii Republicii Moldova consideră Rusia unul dintre principalii investitori, deşi Moscova nu investeşte nici pe departe în bunăstarea cetăţenilor moldoveni, aşa cum face Bucureştiul.



' Am avut contribuţii importante în domeniul educaţiei şi sănătăţii în Republica Moldova', a subliniat ambasadorul român, amintind unele dintre acestea: guvernul României a renovat peste 950 de grădiniţe, a donat peste 190 de microbuze, care au ajuns în toate raioanele republicii; alocă an de an peste 1.100 de locuri gratuite pentru elevii şi copii moldoveni în taberele de odihnă din România, un număr important de burse.



' Toate acestea se datorează banilor obţinuţi cu sudoarea muncii de către contribuabilul român. Tot el contribuie inclusiv la alocarea de pensii pentru cetăţeni din Republica Moldova şi alocaţii pentru copii. Guvernul României a renovat peste 16 secţii la Institutul Mamei şi al Copilului, la Cahul a fost creat un centru de transfuzie a sângelui. În domeniul culturii avem proiecte importante ca Sala cu Orgă, Muzeul de Artă', a spus în continuare el.



'Am venit de la Chişinău pe drumul către Soroca şi am văzut un mare panou pe care era scris că acest drum a fost posibil din banii oferiţi de poporul american. Circul des în Republica Moldova, nu am văzut nicăieri în Republica Moldova, nu am văzut nicăieri vreun panou pe care să scrie că acest drum este făcut cu bani din Rusia', a declarat ambasadorul român, potrivit sursei citate.



Daniel Ioniţă a spus că România susţine parcursul european al Chişinăului din dorinţa sinceră de a îndrepta lucrurile în Republica Moldova.



'Nu am fost niciodată naivi să credeam că parcursul european a fost unul simplu, România a avut această experienţă. Pe plan internaţional România a dorit întotdeauna să se asocieze cu Republica Moldova în susţinerea unor iniţiative ale noastre, ale cetăţenilor. Dar asta presupune că şi Republica Moldova, şi diplomaţii şi politicienii dumneavoastră, în baza angajamentelor pe care şi le-au luat faţă de UE, atunci când se pune problema să voteze în linie cu angajamentele UE să o facă la fel. Or, în ultima perioadă noi constatăm că Uniunea Europeană are o poziţie, iar Republica Moldova are o altă poziţie, diferită de cea a Uniunii Europene, atunci când ni se prezintă tuturor în faţă necesitatea unei politici echilibrate', a subliniat Daniel Ioniţă.