Romania si Rusia au reluat discutiile despre Tezaur UPDATE Florin Citu: PSD nu a vrut, asa ca o facem noi!

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a salutat, sambata, reluarea activitatii Comisiei comune romano-ruse pentru studierea problemelor izvorate din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului Romaniei depus la Moscova in perioada Primului Razboi Mondial prin organizarea, in capitala Rusiei, in perioada 7-8 noiembrie, a celei de a V-a sesiuni a acesteia.