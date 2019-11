Romania, singura tara din UE unde peste un sfert din populatie are toaleta in afara casei

Peste un sfert (27,7%) din populatia Romaniei traia, in 2018, intr-o locuinta care nu avea toaleta in interiorul casei, in scadere fata de procentul de 29,7% inregistrat in 2017, insa de peste zece ori mai mare decat media de 2,1% inregistrata in 2018 la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat, cu ocazia Zilei mondiale a toaletei (World Toilet Day).